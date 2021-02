PILDID VÕTTELT ⟩ Mirtel Pohla on tänulik, et sai kaasa teha Soome pantvangipõnevikus

Filmi tegevus leiab aset Soome iseseisvuspäeval, 6. detsembril, kui äkitselt tähistamine katkestatakse, sest presidendi residents on rünnaku all. Rünnaku käigus võetakse pantvangi mitmed lugupeetud külalised. Julgeolekuteenistuse ametnik seatakse pantvangikriisi läbirääkijaks ja peagi selgub, et rünnaku peamine eesmärk on plaan Euroopa julgeoleku destabiliseerimiseks.