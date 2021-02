Brigitte Susanne Hunt: mul ei susise armusuhe iga mehega, kellega ma 45 minutit ühel peol olen

«Ma kuulsin kuskilt, et sa olid olid ühe jalkapoisi koridoris, kas tema on su järgmine peika,» uuris Seidi Voogre . Brigitte jagas seepeale aga omakorda õpetussõnu, mis teemadel küsimusi esitada ei tasu. Naise sõnul peaks vältima eraelu, rahaasju ja järgmiseid samme puudutavaid küsimusi.

Brigitte leidis, et oleks mõistlik jagada väikest meeldetuletust ka oma Instagramis. Naine andis teada, et iga meesterahvas, kellega teda koos nähakse, ei ole ilmtingimata tema uus peika. «Muidu väike reminder, et mul ei susise iga mehega, kellega ma 45 min (koos oma emaga) ühel peol olen. Samuti on mul palju meessoost sõpru, tuttavaid, kolleege ja koostööpartnereid, kellega mul ei susise mitte mingitpidi,» kirjutab Brigitte oma Instagrami loos.