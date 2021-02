KADESTUSVÄÄRNE ⟩ Millist elu elab Eesti neiusid köitva OnlyFansi omanik?

Tim Stokely alustas oma firmaga aastal 2016. Peale seda on saatnud firmat suur edu ja populaarsus üle kogu maailma. Möödunud aasta detsembri seisuga on platvormiga liitunud üle miljoni sisulooja ja augusti seisuga on OnlyFansis lausa 50 miljonit kasutajat, kirjutab Influencer Marketing Hub. Tegu on arvudega, mis on praeguseks kasvanud märgatavalt. Mehe LinkedIn profiili sõnul on OnlyFansis värsketel andmetel 85 miljonit pildihuvilist.