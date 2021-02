GALERII ⟩ «Eestimaa uhkuse» tänugalal tunnustati Eesti kangelasi

Eeskujuks olevatele eestlastele antud auhinnad valmisid klaasikunstnik Agnes Tormi käe all. Züriiliikmete seas olid poliitik Urve Palo, laulja Ivo Linna, muusik Mari Jürjens, saatejuht Annely Andermann, vehkleja Nikolai Novosjolov, kirjanik Andrus Kivirähk, maalikunstnik Epp-Maria Kokamägi ja Aasta Põllumees 2020. Kaja Piirfeldt.

Televaatajatelt laekus enam kui sada vihjet, kelle seast pidi žürii välja valima kümme. Ivo Linna sõnul selgus peale esimeste häälte kokku kogumist, et väga mitmed kattusid. Mehe sõnul oli väga kurb, et «Eestimaa Uhkuse» traditsioon kuueks aastaks pausile jäi, kuid kui teda kutsuti žüriiliikmeks, oli tal gaala taastuleku üle väga hea meel.

Esimesena tunnustati Avo Rosenvaldi, kes hoolitseb vabatahtlikuna Tartu maheaia eest, kus saavad näpud mulda pista kõik tartlased. Viimasel kahel aastal on linnaaiandus Tartus eriti õitsele löönud, sest alanud on uus ajajärk suuremal pinnal, kui kunagi varem. Mehel on aias tegevust pea igal aastaajal, vaid talvel jääb aed ootele. Tartu maheaias on rohenäppe hetkel koos ligi 300 ja huvilisi jätkub veelgi, mistõttu plaanib mees õige pea linna abiga maad laiendada.

Priit Seire süda kuulub Järva-Jaanile ja tema juured on seal ütlemata sügaval. Oma vaba aega sisustab mees eestvedades ralliklubi, külaseltsi ja kodust muuseumi. Jõulude ajal ajab Priit hoovist välja oma Jõuluvana auto ja valmistab lastele jõuluvana Preedikut mängides palju heameelt. Mehe südameasi on külastada just neid peresid, kelle kodus on jõuluvana külaskäik pelgalt unistus ja viib neile kommipakke. Mehe sõnul on jõuluvana pidanud korduvalt habeme taha peitma pisaraid, sest laste rõõm läheb talle nii hinge. Priidul on plaanis ka avada jõuluvana kodu, mida lapsed külastada saaksid.

Kristi Peegel sai teada, et tema pojal on esimese astme diabeet. Kristi ei leidnud ka kohta, kuhu pöörduda ja kust tuge saada. Sama mure oli ka mitmetel teistel lapsevanematel, mis peale tekkis Kristil idee luua Diabeediühingu. Täna on Eestis 800 last, kes saavad loota Kristile ja tema loodud ühingu abile. Abivahendid on nüüdseks kättesaadavamad, kui kunagi varem ja üheskoos viiakse läbi koolitusi, et kasvatada teadlikkust.

Helen Viilukas toimetab abikoka ja koristajana, kuid lisaks põhitööle jagub naisel aega ka teiste abistamiseks. Naine käib abiks oma eakatel naabritel, kes kodustes tegemistes hädasti naise abi vajavad. Suure südamega naine aitab ükskõik keda, kes küla vahel abi palub. Naine viib toitu ka oma tädile, kes sõltub Heleni abist mitmekülgselt.