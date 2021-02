Endise New Yorgi linnapea nali golfitähe püksikute üle tekitas pahameeletormi

Giuliani oli saatesse kutsutud, et rääkida läinud kolmapäeval kopsuvähki surnud raadiotähest Rush Limbaugh`st. The Rush Limbaugh Show -programmijuht oli veendunud konservatiiv, keda president Trump ka eelmisel aastal Vabadusemedali vääriliseks pidas.

Giuliani, Limbaugh ja Wie olid 2014. aastal ühel golfi heategevusüritusel. Giuliani rääkis, et Limbaugh`l oli neid jälitavatest paparatsodest kõrini ning süüdistas fotograafide ligiolus New Yorgi linnapead.

«Michelle Wie oli parajasti griinil löögiks valmistumas. Michelle Wie on kaunis, 183-sentimeetri pikkune naine. Aga ta oli imelikus löögiasendis. Ta kummardus ning nähtavale tulid tema püksikud. Ja kogu leheneegrite armee läks hulluks. Kõik üritasid pildistada tema trussikuid. Ütlesin, Rush näe, selles pole süüdi ei sina ega mina, papratsod on siin hoopis Wie aluspükste pärast,» jutustas Giuliani podcastis.

«Sellele kodaniklul oleks pidanud meelde jääma, et tegin 64 lööki ja võitsin kõiki meesgolfareid ning juhtisin meie tiimi esikohale. Värisen vastikusest, kui meenutan, et kuidas ta mu mängu kiitis, kuid nüüd tuleb välja, et tegelikult mõtles kogu aeg mu püksikutele,» kirjutas 31-aastane Wie.

«Peaks rääkima hoopis sellest, millisel kõrgel tasemel naised mängivad, mitte vahtima, mis neil seljas on. Siis, seitse aastat tagasi oli minu eripärane puttamise asend tingitud soovist parandada tulemust, see EI olnud kutse vaadata mu seeliku alla!»

Juba 14-aastaselt karjääri alustanud Wie on võtinud viis LPGA Touri võistlust. 2014. aastal võitis ta US Openi, mullu sai ta tõtre emaks ning on rääkinud , et kavatseb peagi golfiväljakutele naasta.