VIDEO ⟩ Suured musklid ja julmad raskused: kas sellest 14-aastasest poisist saab maailma tugevaim mees?

Morgan on tuntud kulturisti Chad Nichollsi poeg. Isa Nicholls kuulus ka legendaarse kehaehitaja Ronnie Colemani taustajõudude hulka, nii et Mayhem on saanud inspiratsiooni ka mitmekordselt Mr. Olympialt Colemanilt endalt.

Nicholls räägib sotsiaalmeediakontol, et tema jõutõmbe rekord on 500 naela (ca 227 kilogrammi). Coleman on poisi kohta öelnud, et noor lihamägi võib veel tema Mr. Olympia tulemused ületada.