KUUM EMME ⟩ Grete Griffin ronis jahile ja nautis Florida rannailma

Ajal, mil paljud ameeriklased on hädas erakordselt külma talvega , on Florida osariigis hetkel siiski suvine. Floridas elab ka eestlannast seitsmevõistleja Grete Griffin, kes kolis alles hiljuti oma perega nende uude äsja valminud villasse.

Tundub, et nüüd on Grete Floridasse kolimise puhul eriti õnnelik. «Jumal tänatud, et on Florida,» teatas eestlanna oma Instagrami-lugudes ja jagas USA ilmakaarti. Viimasel oli näha, et samal ajal kui talvised ja ebatavaliselt külmad temperatuurid miljoneid ameeriklasi kimbutasid, on Floridas siiski kuni 22 soojakraadi.