Mart Sanderi Kennedyst inspireeritud linateos võitis USA filmifestivali

Eesti aja järgi täna varahommikul kuulutati USAs, Santa Fe filmifestivali virtuaalse lõputseremoonia raames parimaks filmiks Mart Sanderi mängufilm «Kennedy intsident». Tegu on videosisu pakkuva platvormi Go3 esimese originaalfilmiga, mille maailmaesilinastus toimus filmifestivalil.

Mittetulunduslik Santa Fe filmifestival toimus sel aastal juba 21. korda. Festival keskendub maailmakinole ja eelmisel aastal võitis parima filmi preemia Soome film. (2020. aastal festivali võitnud Soome veteranlavastaja Heikki Kujanpää tragikomöödia «Laugh or Die» valiti ühtlasi ka põhjanaabrite aasta parimaks kodumaiseks filmiks.)

Film «Kennedy intsident» on ajaloofaktidel põhinev lugu USA tulevase presidendi John F. Kennedy külaskäigust Tallinna 1939. aasta kevadsuvel. Film valmis osana peagi TV3 ekraanil esilinastuvast sarjast «Naiste sõda», mis baseerub Sanderi «Litsid» II raamatul.

VÕIT: PARIM FILM! ✌ «Kennedy intsident» esilinastus 21. Santa Fe Filmifestivalil (USA) ning tõi sealt esimese... Posted by Mart Sander on Sunday, 21 February 2021

Filmi peaosas, John F. Kennedy rollis on briti näitleja Ben Walton-Jones, «Kennedy intsident» on inglase filmidebüüt, vahendab IMDb andmebaas. Veel näeb filmis Lisette Pomerantsi, Britt Kõrsmaad, Merle Palmistet jpt.

Romantiline põnevik on saannud juba ka positiivset tagasisidet. Filmi- ja meelelahutusajakirjade The Variety Magazine, We Are Cult, Back to the Movies jt. filmikriitik Nick Clement nimetas «Kennedy intsidenti» väikeseks juveeliks, mis ootab avastamist ja ennustas sellele rahvusvahelist menu.

Mart Sander ütleb, et algselt oli plaan teha filmist omamoodi ühendav sild sarja «Litsid» ning saagat jätkava uue sarja «Naiste sõda» vahel. Kuna Eesti Filmi Instituut otsustas filmi kogu rahastusest aga ilma jätta, valmis see märksa väiksema eelarvega ning osana sarjast. «

Ehkki töötasime 20 korda väiksema eelarvega, loodan, et me ei teinud 20 korda nõrgemat tulemust,» tõdes Sander, kes on õnnelik, et film üldse sündis. Sander on ise materjali autor, stsenarist, režissöör, helilooja ja monteerija. Filmi produtsent on Raivo Suviste.

«Kennedy intsidenti» inglise keelne plakat. FOTO: Filmi plakat

Pärast filmifestivali võitu avaldas Sander avalikus Facebooki grupis «Pean saama näidelda, muidu suren!», et kõigil 80 meeskonnaliikmel, kes osalesid «Naiste sõjas» ja selle filmiversioonis «Kennedy intsident», on põhjust šampanjapudeleid avada! Sander tõdes aga kurvastusega, et «Kennedy intsidendi» planeeritud esilinastus 24. veebruaril jääb terviseameti nõudmisel ära.