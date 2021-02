NHLi legendaarse kakleja karm lugu: trööstitu lapsepõlv, teenitud ja kaotatud miljonid ja elu autopesijana

Pärast sportlaskarjääri lõppu algas Brasheari jaoks raske aeg. The Athelticis ilmunud artiklis rääkis ta, et langes alkoholismi ja narkootikumide küüsi.

2019. aastal peeti Brashear kinni pärast seda, kui oli oma koju sisse murdnud, et võtta sealt kokaainikotike.

Üürileandja oli nõudnud endise hokitähe lahkumist ning hoiatanud, et võtab peagi midagi ette, kui Brashear elamut ei vabasta. Samuti vahetas ta maja ukseluku ära.

Mees üritas läbi lüüa ettevõtjana ja tegeles hokikeppide müügiga. Samuti ostis ta paar korterit ja lootis, et investeering kinnisvarasse tasub ära. Kuigi Brashear teenis hokimängijana miljoneid, ei tundnud ta selle üle uhkust.

«Olen alati austanud inimesi, kes peavad raha teenimiseks 40 tundi nädalas tööd rabama. Tahtsin lastele näidata, et võin olla edukas ka päriselus,» sõnas Brashear.

See polnud veel kõik. Endine hokiareenide hirm pidi maha müüma ka oma maja. Ta jäi eemale oma poegade kasvatamisest ning nägi oma tütart vaid aeg-ajalt.

Brashear ütles, et võis juua õhtu jooksul 30 pudelit õlut ja suitsetada paki sigarette. Mees kulutas maja müügist saadud raha narkootikumide peale ja võttis seejärel laenu. Ta tõmbas ennast pilve 5000 dollari (umbes 4000 euro) eest nädalas.

Mees hakkas kartma oma tervise pärast ning pelgas, et süda ütleb üles. Rahaprobleemide tõttu üritas ta narkootikumide müügiga lisa teenida. Siis sai ta aga aru, et on iseenda kõige suurem klient.