Näitlejate Kristjan ja Maris Lüüsi abielu on purunenud

Näitlejad Kristjan Lüüs (29) ja Maris Lüüs (25), neiupõlvenimega Nõlvak, abiellusid 22. juulil 2016. Täna kinnitas Kristjan Lüüs Elu24-le, et üle nelja aasta kestnud abielu on aga tänaseks purunenud.

Näitlejate lahkuminekule viitab ka Marise sotsiaalmeedia, kus näitlejanna kasutab taas oma neiupõlvenime Nõlvak. Instagramis on Nõlvaku konto privaatne, kuid Lüüsi konto põhjal on näha, et eksabikaasat naine enam ei jälgi.