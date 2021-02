ÜLLATAV PILT ⟩ Sellist Liina Ariadnet pole sa küll varem näinud!

Meigikunstniku Gerda Milleri enda Instagrami kontol selgub, et tegu oli kooliprojektiga ning Liina Ariadne «kaotas» enda juuksed eile. Gerda jagas protsessist ka paari pilti. Ühel neist on näha, et esmalt peideti juuksed «mütsi» alla, siis kaeti see usutava tulemuse eesmärgil mitme värvikihiga.

Tulemus on super ja paljud lauljanna fännid tõdesid, et Liina Ariadne näeb ka kiilakana suurepärane välja.

Ühe jaoks oli aga muutus veidi šokeeriv: «Appi, see on ilus aga sul olid nii ilusad juuksed ja ma loodan, et see on nali, aga kui see pole, siis ma hakkan nutma.»