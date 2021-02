Suunamudija Triinu Liis avaldas, mida Justini vanemad nende värskest abielust arvavad

Värske abielupaari Triinu Liisi ja Justini suhe sai alguse internetis 2020. aasta märtsis, kuid nad kohtusid päris elus alles möödunud aasta detsembris. Vähem kui kaks kuud hiljem panid armunud leivad ühte kappi!

Möödunud neljapäeval, 18. veebruaril, jagas Triinu Liis oma sotsiaalmeedias, et on austraallasest kallima Justin McNairniga abiellunud. Triinu Liis jagas tagasihoidlikust pulmapäevast südamlikke pilte Facebookis. Neiu on loobunud neiupõlvenimest Epnter ja on võtnud Justini perekonnanime.

Mr and Mrs McNairn ♥️ Posted by Triinu Liis McNairn on Thursday, 18 February 2021

Pühapäeval, 21. veebruaril jagas Triinu Liis paari ühise Instagrami konto meettheleos vahendusel, mida Justini vanemad noorte abielust arvasid.

«Täna hommik algas väga armsalt, sest ärkasin väga pika sõnumi peale,» rääkis Triinu Liis Instagrami-lugudes ja lisas, et sõnum oli Justini emalt ja isalt. «Nad saatsid meile eraldi, mulle ja Justinile, sõnumid ning jagasid oma mõtteid meie abielu kohta.»

«Nad olid nii lahked ja ütlesid, et nad on õnnelikud, et olen osa nende perekonnast,» sõnas Triinu Liis rõõmsalt ja mainis, et Justini vanemad ütlesid oma sõnumis väga ilusaid asju.

Suunamudija tõdes, et ta süda peksles päris korralikult, kuna Justini vanemate toetus on talle oluline. «See tähendab mulle nii palju, et nad on võtnud mind omaks, kui nad ei ole mind veel kohanudki,» tunnistas Triinu Liis.

Justini vanemate toetus pole üllatav, kuna eestlannaga abiellunud austraallane avaldas jaanuaris Elu24-le, et sai enda armulooks julgust just oma emalt ja isalt.

«See, mida mina tegin praegu Eestisse tulles, sedasama tegi minu isa mu ema nimel. Ammu enne minu sündi käis isa Austraalias puhkusereisil ning mu ema kohates armusid nad kohe,» kirjeldas Justin.