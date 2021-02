Norra muuseum: Edvard Munch jättis maali «Karje» taha sõnumi

Norra rahvusmuuseumi kunstieksperdid uurisid Edvard Munchi õlimaali «Karje» infrapuna abil ja leidsid tagaküljelt pliiatsiga kirjutatud lause, mille uurimine näitas, et see on kunstniku kirjutatud

FOTO: Annar Bjorgli / National Museum of Norway / HANDOUT/EPA/Scanpix