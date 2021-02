KUUES ÖÖ HAIGLAS ⟩ Kas 99-aastase prints Philipi tervisega on midagi tõsisemat viga?

Buckinghami palee teatas eelmisel kolmapäeval, et eakas prints viidi eelmisel õhtul Londonis asuvasse kuningas Edward VII haiglasse, kuna ta kurtis kehva enesetunnet. Prints olevat autost haiglahoonesse läinud omal jalal ning palee kinnitas, et tegemist on vaid ettevaatusabinõuga, mitte hädaolukorraga.

Tol hetkel arvati, et Philip jääb haiglasse paariks ööks. Homme saab sellest juba nädal.

Kuningas Edward VII haigla ette on jäetud õhupallid ning kiri, milles soovitakse eakale printsile tugevat tervist ja kiiret paranemist. FOTO: AFP/SCANPIX

Laupäeval sõitis 160 kilomeetri kauguselt Walesi piiri äärest kohale 72-aastane prints Charles, kes käis oma isa haiglas vaatamas. Arvatavasti polnud ta vanemaid mitu kuud näinud, isegi mitte jõuludel.

Philip ja kuninganna on koroonapandeemiat mööda saatnud Windsori lossis, kuninganna on endiselt seal. Mõlemad on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Charles ei sõitnud pärast haiglavisiiti koju Gloucestershire'isse tagasi, vaid jäi Londonisse.

Walesi prints Charles käis laupäeval isa haiglas vaatamas. Ta sisenes tagaukse kaudu. FOTO: AFP/SCANPIX

Philipi lapselaps prints William olevat The Suni fotograafile nädalavahetusel öelnud, et vanaisaga on kõik korras. «Nad hoiavad tal silma peal,» lisanud William.

Kuningaperest lahku löönud prints Harry jäi eelmisel nädalal ookeani taga Californias eneseisolatsiooni, et saaks vajadusel Londonisse kohale lennata kohe, kui Philipi tervis peaks halvenema. Harry on palunud, et teda vanaisa seisundiga pidevalt kursis hoitaks, vahendas Mirror.

Philipi jaoks pole terviseprobleemid võõrad: 2011. aasta detsembris sattus ta haiglasse südame pärgarteri ummistusega, 2012. aasta juunis raviti haiglas eaka printsi põiepõletikku, mistõttu pidi ta oma abikaasa juubelipidustustelt kõrvale jääma. Aasta hiljem käis ta kõhuoperatsioonil.

2017. aastast prints Philip enam kuningannaga ametikohustuste täitmisel kaasas ei käi. FOTO: Caro/ScanPix

2014. aastal hakkas Philip kasutama kõrvaaparaati ning 2017. aasta augustis jäi ta tervislikel põhjustel pensionile. Sellest ajast saati ei saada Philip oma abikaasat ametlikel sündmustel, küll aga osaleb väiksematel perekesksetel sündmustel.

Buckinghami palee esindaja teatas toona, et prints jäi pensionile, kuna tal on raskused liikumise ja püstiseismisega. Arstid diagnoosisid tal puusaluude kulumise ning Philip käis ka puusaoperatsioonil.