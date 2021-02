HÜVASTIJÄTUVIDEO ⟩ Robotitena esinenud prantsuse musaduo Daft Punk läks laiali!

Daft Punk teatas muusikalise tegevuse lõpetamisest esmaspäeval, kui postitasid ühismeediasse video nimega «Epiloog». Duo esindaja kinnitas muusikaväljaandele Variety , et Daft Punk läheb tõesti laiali, ent keeldus teemat pikemalt kommenteerimast.

Video taustaks mängib laul nimega «Touch», mis pärineb Daft Punki viimaselt plaadilt «Random Access Memories». 2013. aastal välja tulnud albumit võib pidada ka nende pika karjääri kulminatsiooniks, kuna just sealt pärineb ülemaailmne hittsingel «Get Lucky» . Samuti anti plaadile parima albumi Grammy.

Viimasel ajal on muusikud hoidnud madalamat profiili, pärast 2014. aastat pole nad ühtki singlit välja lasknud, kui mitte arvestada kahte laulu, mis sündisid koostöös The Weekndiga: «Starboy» ja «I Feel It Coming».