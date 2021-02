Lõuna-Carolina metsast leiti gängster Al Capone’i kaaslase puskariajamise koht

«Teada on, et selles metsas tootis gängster Al Capone’i liitlane Benjamin Villeponteaux salapuskarit. Arvatakse, et kui metsas on mingit metalliprügi, siis on see tänapäevane. On mitmeid detaile, mis viitavad, et tegemist võib olla varasemast ajast pärit jäänustega,» selgitas Tennessee ülikooli arheoloog Katherine Parker, kes juhtis arheoloogidemeeskonda.