Märjas särgis Marju Karin põrutab: kui nokite veel onlyfansitaride kallal, teen ise konto!

Marju poseerib värskel instapildil märjas triiksärgis, mille alla pole rinnahoidjat pandud. Maldiividel palmi all tehtud paljastav foto pole niisama ilus, vaid sel on ka suurem eesmärk!

Marju märkis, et postitus on mõeldud neile meestele ja naistele, kes tegelevad järjepidevalt naiste alandamisega, olenemata sellest, millisel positsioonil nad on. «See on lihtsalt naiste eest, minu enda eest. Nelja lapse emana ja kahekordse vanaemana vihkan ma veel rohkem väikeseid inimesi,» põrutas naine.