Veebruari alguses kirjutasime, et suhtesarja «Rannamaja» teisest hooajast tuttav Helena Klaar liitus OnlyFansiga, kuna sattus rahahätta. Nüüd on vajalik summa koos ning Helena tulevik lahtine: kas vallatute piltidega edasi teenida või konto kinni panna?

Helena teatas mõne nädala eest, et liitub «üllal eesmärgil» OnlyFansiga. Nüüd avaldab ta, et pidi kümne päevaga ära maksma neljakohalise summa. «Kui selle arve sain, siis teadsin, et ma ei saa seda raha mitte kuidagi kokku,» ütleb ta.

See aga tähendab, et tuleb ära otsustada, mis saab edasi OnlyFansi kontost. «Kontoga edasi möllamine on suuresti küsimärgi all tegelikult. Mitu õhtut olen ikka mõelnud, mida sellega teha, aga ei suuda kuidagi välja mõelda,» tunnistab Helena, ehkki lisab, et ei kahetse midagi.