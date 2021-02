VIDEO ⟩ Mis X-mängudel tegelikult juhtus? Pisarais Kelly Sildaru: olen väga kurb ja pettunud

Toona veel 18-aastane Sildaru maandus Big Airi võistluse soojendusel nukki ja kukkus. «Kõik läks üpris hästi, kuni läksin tegema switch 900 või 1080 hüpet, aga sain hüppel aru, et mul ei ole piisavalt hoogu,» kirjeldas sportlane, kuidas õnnetu kukkumine aset leidis. «Pärast seda oli mu põlv üpris valus,» lisas ta.

Neiu vaadati kohapeal arstitelgis üle ning arvati, et tegemist on põlve eesmise ristatisideme ehk ACLi vigastusega. «Mulle tundub ka nii, sest mu vasak põlv on lõdvem kui parem. See on sama põlv, millel mul juba ükskord oli ACLi vigastus,» rääkis Sildaru videos. 2017. aastal vigastas ta Uus-Meremaal vasakut põlve ning toona kulus taastumiseks üheksa kuud, enne kui ta jälle korralikult treenima sai hakata.

Arstitelgis filmitud katkendis tunnistas Sildaru, et on väga kurb, kuna ei saanud Big Airis võistelda. «Õnneks see (põlv – toim) ei ole väga paistes. Aga ma olen endiselt väga pettunud,» kurvastas ta.

Eestisse naastes sai Sildaru arsti käest rõõmusõnumi: vigastus polnudki nii tõsine, kui ta oli esiti kartnud. «Mul on hea meel, et mu ristatiside pole katki, aga mul on siiski ACLi vigastus. See on väike ja seda ei pea opereerima, aga taastusravi võtab kuskil 2–3 kuud,» avaldas Sildaru.

Taastumise ajal ei tohi suusasportlane suuri hüppeid ega trikke teha. «Suusatada võin, kui põlv laseb. Ma pean lihtsalt ise ettevaatlik olema,» märkis ta.