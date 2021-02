VIDEO ⟩ Uskumatu: 70 kilogrammi kaaluv tarkvarainsener pidas maailmakuulsa kulturistiga käesurumislahingu ja võitis!

Meeste suuruse vahe on märkimisväärne. Panicker kaalub napilt 70 kilogrammi, samas Wheelsi kehakaal on 110 - 115 kilo ringis.

Wheels on üks maailma tuntumaid kehaehitajaid, ta on muuhulgas pingilt surunud 276 kilogrammi, kükke teinud 367 kilogrammiga ja jõutõmbe isiklik rekord on mehel 387 kilogrammi.