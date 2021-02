FOTOD ⟩ Bikiinikeeld: Saksamaa rannavollepaar boikoteerib suurt turniiri

Rahvusvaheline võrkpalliliit FIVB andis teada, et Katari pealinnas Dohas korraldatatakse 8. -12. märtsini 2021. aasta rannavõrkpalli World Touri etapp. Dohas jagatavad auhinnarahad on suured - 300 000 dollarit, etapp on ka üheks Tokyo OMi valikturniiriks.