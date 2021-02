Anne Hathaway rolli filmis «Saatan kannab Pradat» napsas napilt ära üks teine tuntud näitlejatar

2019. aasta People intervjuus tunnistas naine, et tundis end oma karjääri tippajal väga ebakindla ja närvilisena. «Ma mäletan, kuidas ma kümme aastat tagasi kartsin auhinnagaalade perioodi nii väga, et ma jõuludel peaaegu, et ei söönudki midagi. Ma arvasin, et filmitähtedel on kindel figuur. Ma muudkui suitsetasin ja suitsetasin, ning ei turgutanud oma keha üldse,» meenutas naine. «Ma tegin nii pikka aega nii paljut valesti,» tõdes Hathaway kurvastusega.