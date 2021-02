Khloe Kardashian ajas fännid pepupildiga segadusse: ma ei tea, kuhu vaatama peaksin

Khloe Kardashiani üks värskemaid Instagrami fotosid on fännid veidi segadusse ajanud. Ühel pildil toimub nii palju asju korraga, et üks fänn põrutas otse: «Ma ei tea, kuhu ma vaatama peaksin.»

Postituse pealkiri viitab aga justkui sellele, et sa peaksid vaatama seda saabast Khloe jalas. Nimelt on fotol peaaegu terviklikult näha üks saabas, mille kontsale Khloe oma pepuga toetub. Põhjus, miks Khloe saapale tähelepanu osutab, on lihtne. Tegu on uue tootega, mis läheb 25. veebruaril müüki.

Kommentaarides on aga näha, et paljud ei suuda väga saapale keskenduda, kuna tõsielustaar on oma uhke pepu pildi esipaanile istutanud. Veelgi segasemaks tegi aga suur särav sõrmus Khloe sõrmes, mis samuti ilusti fotol fookuses.

«Appi, see sõrmus!» kostis üks ja teine täpsustas, et keegi ei vaata neid saapaid, sest nad imetlevad hoopis seda sõrmust.

«Kas see on tema viis anda meile märku, et ta on kihlatud?» küsis keegi. Üks fänn küsis lihtsalt otse välja: «Kihlatud?»

Kuigi oli ka neid, kes olid asja suhtes skeptilised ja viidati, et tegu võib olla tavapärase trikiga ning Khloe pole kihlatud. Keegi tõi ka välja, et särav sõrmus on Khloe vasakul mitte paremal käel.

Spekulatsioonide osas võttis Khloe aga peagi sõna ja lükkas need ümber: «Minu vastus küsimusele: «Kas nad on?» on, «jah, nad on...». Tähendab jah, nad on 25. veebruaril saadaval.» Ühesõnaga tegi Khloe segadusse ajava pildiga siiski saabastele väga kavalat reklaami, vahendab Page Six.

Sõrmus, mis segadust tekitas on aga vana kingitus, millega ta detsembris sarnaseid kihluse kuulujutte tekitas. Kes teab, äkki just neist kuulujuttudest sai Khloe inspiratsiooni oma saapaid nõnda kavalalt promoda.

Tõsielustaari kihlatuks peeti aga Khloe tütre korvpallurist isa Tristan Thompsoni. Khloe ja Tristan said esmalt kokku 2016. aastal, nende tütar sündis kaks aastat hiljem. Aasta pärast tütre sündi jäi Tristan petmisega vahele ja paar läks lahku.

Koroonaviiruse pandeemia ajal hakkas Tristan tütre ja Khloe'iga rohkem aega veetma ning nüüd on korvpallur tõsielustaariga taas suhtes. Kes teab, kas suhe jõuab lõpuks ka kihlumiseni.