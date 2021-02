Meelelahutaja Justin noortest fännidest: nad teavad mind stripparina!

«Üks asi, mida ma tahaks nooremale generatsioonile õpetada, eriti siin Eestis, sest te olete siin väga konservatiivsed ja te kardate kriitikat ,» võtab mees hoogu, et alustada motiveeriva mõtteavaldusega. «Pekki ühiskonna seatud standardid, ole Sina ise, tee mida Sina tahad teha ja ära lase kellegi öelda, mida Sa võid ja mida mitte,» räägib Justin. Mees tõdeb, et ka teda on just see pikalt tagasi hoidnud.

Justin sõnul oli pöördumine kõigile neile, kes tunnevad end pisut tühjana ja on oma mõtetes eksinud. «Elu on liiga lühike, et mõelda teiste arvamusele. Mul on olnud sõpru, kes on läinud vangi või surnud noores eas,» lõpetas Justin, soovitades olla just see, kes sa oled, enne, kui aeg teeb oma töö.