Teismelisi fänne kohanud meelelahutaja Justin tõdes: pekki ühiskonna seatud standardid

Mehe sõnul pöördusid poes tema poole kolm noort neiut, kes Justini sõnul ei saanud olla vanemad kui 12-aastased. Neiudel olid käes telefonid ja nad olid valmis mehega poseerima. Tüdrukud küsisid ka viisakalt inglise keeles, kas nad võiksid Justiniga pilti teha. Justinil turgatas aga pähe küsimus «Miks?».

Noorukite sõnul on Justin Eestis ütlemata populaarne ja tuntud. Mehe esimene mõte oli «Pekki, need lapsed teavad mind meelelahutajana, kes võtab enda riided kõigi ees seljast.» Mees tõdeb, et tõesti postitab pisut kelmikat sisu ka TikTokis, kuid üritab siiski endale piire seada. Peale kohtumist neiudega, jäi mees pisut juhtunule mõtlema ja nägi ühtäkki asju täiesti teise nurga alt.

«Üks asi, mida ma tahaks nooremale generatsioonile õpetada, eriti siin Eestis, sest te olete siin väga konservatiivsed ja te kardate kriitikat,» võtab mees hoogu, et alustada motiveeriva mõtteavaldusega. «Pekki ühiskonna seatud standardid, ole Sina ise, tee mida Sina tahad teha ja ära lase kellegi öelda, mida Sa võid ja mida mitte,» räägib Justin. Mees tõdeb, et ka teda on just see pikalt tagasi hoidnud.

«Ma teen, mida ma teen. Ma armastan elu, ma naudin elu ja ma olen kus ma olla tahan. Ja teate mis on parim, mind saadab selles ka edu,» sõnab mees. «Kui sa muretsed viha pärast, siis sa ei jõua mitte kuhugi,» lausus Justin. Mees usub, et kriitikat ei tule vaid siis, kui sa oled kuulus, vaid ka siis, kui sa ei ole.