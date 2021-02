TÄITSA LOLLIKS LÄINUD ⟩ Texase elanikud veedavad aega lund põletades

Texase on vallutanud erakordne külmalaine ning paljud kohalikud on võtnud seisukoha, et kogu see jama on välja mõeldud valitsuse poolt.

Nad põhjendavad oma arvamust lund põletades: kuna lumi ei hakka sulama, väidavad tarkpead, et see pole päris. Tegelikult on asi lihtsalt selles, et tahke lumi muutub veeauruks, mitte vedelikuks.

Vandenõuteoreetikud on välja selgitanud, et selles kõiges on süüdi ei keegi muu kui Bill Gates, tuleb välja teksaslaste Google-i otsingutest. Gates on suurannetaja mitmetele kliima soojenemisega võitlevatele organisatsioonidele, mistõttu on ta sattunud vandenõuteoreetikute naerualuseks, vahendab Insider.

Üks video, mis praeguseks TikTokist eemaldatud, kannab pealkirja: «Aitäh, Bill Gates, et üritad panna meid uskuma, et see lumi on päris.»

Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo — SixBrownChicks (@SixBrownChicks) February 20, 2021

Tito Ortiz thinks the government is sending in fake snow now. https://t.co/HwQBp8QTAy — Robbie Fox (@RobbieBarstool) February 19, 2021

Paljud nimetavad lund «valitsuse lumeks» ja on kindlad, et kui Donald Trump oleks ametis, siis oleks Texases kevad.