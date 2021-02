Instastaar hakkab Uudo Sepaga huvitavat projekti tegema: oleme valmis ekstreemsusteks

Laulja Uudo Sepp ja suunamudija Kendra Katrina Könnel on kursakaaslased, kes õpivad Tallinna ülikoolis Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis reklaami ja suhtekorralduse erialal. Nädala alguses jagasid mõlemad sotsiaalmeedias uudist ühisest projektist, mis peaks õige pea ilmavalgust nägema. Noorte sõnul teevad nad koos taskuhäälingut «Haige tiks», mille jaoks loodi ka samanimeline Youtube'i kanal.

Mõlemad lubasid, et esimene osa pannakse üles siis, kui Youtube'i kanalil on kokku tuhat jälgijat. Esimese õhtuga oli kogutud juba üle 350 jälgija, järgmise õhtu lõpuks oli aga jälgijate arv juba üle 600.

«Taskuhäälingu idee sündis sellest, et kuna kõik inimesed peavad koroona pärast tiksuma kodus, siis miks mitte vaadata meie põnevaid podcast'e elust enesest,» rääkis Uudo Elu24-le.

Taskuhäälingu teine juht on Kendra, kellel on Instagramis üle 35 000 jälgija. Tema kirjeldas projekti algust nii: «Tegelikult sündis idee siis, kui käisime Uudole tema uue loo muusikavideot filmimas (loo «Pray» muusikavideo ilmub pühapäeval, 28. veebruaril - toim) ja pärast mõtlesime teha kiire lõuna, kus arutada siis loo väljastamist ja turundust.» Vestluse käigus tuli juhuslikult teemaks see, et noored võiksid koos taskuhäälingut tegema hakata. «Ja sealt see lause kuidagi nii suurelt jõudis minu südamesse, et ma ütlesin Uudole, et teeme ära!»

Noorte sõnul on taskuhäälingu «Haige tiks» formaat veidi teistsugune, kuna sellele on lisatud videoblogi element.

Laulja Uudo Sepa ja instastaari Kendra Katrina Könneli ühine taskuhääling kannab nime «Haige tiks». FOTO: Haige Tiks

Videoformaat lubab noortel pakkuda veidi meelelahutuslikumat sisu. «Võtame ette erinevaid hulle väljakutseid,» vihjas Uudo. Kendra aga lisas: «Meie taskuhääling on selles mõttes eriline, et lisaks jutuajamisele stuudios käime ka palju ringi ja leiame huvitavaid teemasid, mida arutada. Otsest žanrit me ei sea. Oleme valmis ekstreemsusteks ning väljakutseteks!»

Kendra sõnul kavatsevad nad kaasata erinevaid inimesi ja käsitleda eri teemavaldkondi. «Samuti käsitleme teemasid, mida noored vajavad, kuid kindlasti ei tee me seda loenguformaadis, vaid üritame leida nendega ühise tasandi,» selgitas Kendra.

Esimene osa tuleb noorte sõnul põnev. «Meie esimese taskuhäälingu teema on eriti mahlane, teeme Uudole esimese tätoveeringu, mille sisust tal pole aimugi, ning luban, et sealt saab minna ainult huvitavamaks!» kinnitas Kendra.

«Kendra valis välja tätoveeringu ja mina saan seda näha alles siis, kui see on mu käe peale tätoveeritud,» täpsustas Uudo. Ta lisas, et räägib esimeses osas tätoveeringu saamise kogemusest.

Millal Uudo Sepa esimest tätoveeringut näha saab sõltub sellest, kui kiiresti noorte Youtube'i kanal tuhande jälgijani jõuab. Enam pole pikk maa minna.

Uudo ja Kendra taskuhääling pole ainus, millel on ilmunud see aasta esimene osa. Peale nende on taskuhäälinguga algust teinud ka suunamudijad Maria Rannaväli ja Merilin Taimre ehk Paljas Porgand.