INTERVJUU ⟩ Jehoova tunnistajate seast lahkunud Margus saab esimest korda Eesti hümni laulda: hea on elada süütunde ja ärevuseta

Täna on Eesti pidupäev, kuid Margus Nee jaoks on 24. veebruar veelgi erilisema tähendusega. Jehoova tunnistajana elanud Margus tegi just täna, aasta tagasi, raske otsuse ja lahkus kogukonnast, kus ta oli pea 30 aastat. Möödunud aasta jooksul koges Margus paljusid hetki oma elus esimest korda. Ka tänase pidupäeva puhul saab Margus teha midagi esmakordselt: ta saab laulda Eesti hümni.