PILDID NOORUSPÕLVEST ⟩ Kardashianid mälestavad lahkunud isa tema sünnipäeval

«Ma tähistan sind iga päev, kuid täna veel rohkem. Mul on sulle nii palju rääkida. Ma helistasin su numbrile, et teada saada, kas keegi sellele mitmeid aastaid hiljem vastaks. Ma ei suuda uskuda, et ma mul see endiselt meeles on. Palun külasta mind mu unenägudes,» kirjutab Kim.