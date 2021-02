ARMSAD PILDID ⟩ Rootsi kuningapere suureks sirgunud tütar tähistas sünnipäeva

Tüdruku täisnime Estelle Silvia Ewa Mary, tegi teatavaks Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf vahetult peale lapse sündi. On oletatud, et neiu eesnimi on pandud sugulase Estelle Bernadotte´i järgi. Nimed Silvia ja Ewa tulevad ema ja isa vanaemalt. Tüdruku viimane nimi Mary, on pandud ristiema järgi.