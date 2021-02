LOOTUSE SÜMBOL ⟩ Maailma kõige kogukam laps kaotas rohkelt kilosid ja unistab nüüd spordikarjäärist

Poisile pakuti võimalust maovähendusoperatsiooniks , mille abil õnnestus poisil kaotada pool oma kaalust. Kuigi poiss on peale operatsiooni oluliselt aktiivsemaks muutunud, ei kustu ülekaalulisuse jäljed eal. Poisi rinnal, kõhul, seljal ja kätel on palju välja veninud nahka, mis kuidagi tagasi tõmmata ei taha.

Selleks, et varjata üleliigset nahka, tõmbas poiss selga lohvakaid t-särke, mis reaalsust varjaksid. Lötendav nahk ei ole poisid jaoks vaid esteetiline probleem, vaid see segab ka poisi jalgpallitreeninguid, sest nahk hõõrus ja ärritas teda. Arya loodab, et tulevikus ootavad teda ees ka lõikused, mis laseksid tal täisväärtuslikku elu elada.