PIDUPÄEVA INSTAPILDID ⟩ Vaata, mil viisil staarid Eesti Vabariigile õnne soovisid!

Räppar Metsakutsu

Räppar kirjutas Instagrami aastapäeva puhul pikema õnnesoovi koos südamliku looga. «Elan külas, kus mu naabriteks on ühes majas itaallane, teises inglane ja üle tee ka brasiillane. Iga kord kui satun nendega vestlema ja räägime Eestisse kolimisest jääb kõlama, kui õnnelikud nad on, et nende lapsed kasvavad üles Eestis ja, et ainult rumal soovib elada kuskil mujal kui selles rahus ja vaikuses siin. Midagi millele eestlasena vahel mõelda. Head vabariigi aastapäeva ja palju õnne sünnipäevaks, Eesti.»

Fitnesskaunitar Christina-Amani Kiivikas

Kulturist Ott Kiivika andekas tütar edastas õnnesoovid sportliku fotoga. «Head Vabariigi aastapäeva, armas Eesti.»

Laulja Uudo Sepp

Laulja Uudo Sepp edastas sünnipäeva soovid Instagrami-loo vahendusel. «Kummardus eestlastele,» lisas laulja.

FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Laulja Lauri Pihlap

Keegi pidi ju ära tegema! Pihlap postitas Instagrami pildi kahest kiluvõileivast ja soovis just selle fotoga Eesti Vabariigile õnne. «Ilusat päeva!!!»

Muusik Jaanus Saks

Muusik Jaanus Saks soovis Eesti Vabariigile õnne koos tütrega.

Fotograaf Ardo Kaljuvee

Fotograaf saatis koos Keila-Joa lossihärra ja mööbli ärimehe Andrei Dvorjaninoviga eriti palavad õnnesoovid. «Palavad tervitused Eesti Vabariigi sünnipäeval Brasiiliast aukonsul Andrei Dvorjaninoviga!»

Laulja Janne Saar

Ameerikas elav Eesti laulja Janne Saar pühendas oma kodumaale Instagramis südamliku postituse. «Palju õnne sünnipäevaks, Eesti! Kuigi ma ei ole seal olen kursis kõigega, mis seal toimub. Jälgin uudiseid ja hoian oma perekonnaga kontakti. Mu armastus on tugev ja tunnen, et mida rohkem aega möödub, seda enam armastan oma juuri. Olen sügavalt tänulik, et olen Eestis sündinud.»

Fitnessikaunitar Endla Vaher

Ega Eesti Vabariigi aastapäeval Endla Vaher oma postitustega tagasi ei hoia, ikka vägev poos sisse ja seekord õigete toonide keskel!

Muusik Jürgen Pärnsalu

«Lip(s)ud sirgeks! Palju õnne, Eesti! Kilu on küll menüüst maas, aga leib on must. Kõik õige,» kirjutas muusik sotsiaalmeediasse vahva soovi.

Muusik Tanel Padar

«Palju õnne, Eesti! Täna hommik algas vabatahtlikuna Nõmme komandos, kus heiskasime Sinu auks lipu. Kallis oled, kodumaa,» kirjutas Padar sotsiaalmeedias.

Tšellist Silvia Ilves

Silvia postitas Instagrami tähtpäeva puhul armsa video. «Tean, et minu süda kuulub igavesti siia, kodumaale, ükskõik, mis siin ka ette ei võeta,» ütleb naine pealkirjas.

Muusik Hanna-Liina Võsa

«Pärituult purjedesse,» ütleb Võsa pildi pealkirjas, mis on tehtud merel.

Muusik Jalmar Vabarna

Nagu paljud, tähistab Jalmar tähtsat päeva supeldes. Tundub, et mehel külm küll ei ole.

Muusik Sandra Vabarna

Tundub, et Jalmar jõudis jääaugust ka koju ning figureerib oma abikaasa tehtud pildil tubastes tingumustes. Toreda päeva puhul on pildile toodud kogu pere ja kõik on rõõmsad!

Modell Beatrice