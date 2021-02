PIDUPÄEVA INSTAPILDID ⟩ Vaata, mil viisil staarid Eesti Vabariigile õnne soovivad!

Räppar kirjutas Instagrami aastapäeva puhul pikema õnnesoovi koos südamliku looga. «Elan külas, kus mu naabriteks on ühes majas itaallane, teises inglane ja üle tee ka brasiillane. Iga kord kui satun nendega vestlema ja räägime Eestisse kolimisest jääb kõlama, kui õnnelikud nad on, et nende lapsed kasvavad üles Eestis ja, et ainult rumal soovib elada kuskil mujal kui selles rahus ja vaikuses siin. Midagi millele eestlasena vahel mõelda. Head vabariigi aastapäeva ja palju õnne sünnipäevaks, Eesti.»