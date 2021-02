GALERII ⟩ Jäävihm on muutnud Tallinna tänavad ohtlikuks liuväljaks

Ilmastikuolude tõttu on lakke tõusnud taksohinnad ning Tallinna linnaliinibussid sõidavad teeolude tõttu vabagraafiku järgi. Samuti esineb tõrkeid trolliliikluses.

«Täna on tõesti väga erakorralised teeolud,» kinnitas Elu24-le Sigrid Karu häirekeskusest. «Täna alates kella 8st tulnud kokku 190 teadet liiklusõnnetuse kohta ja enamus neist on seotud libedusega. Tavapäraselt on meil neid teateid ca 30-40.»