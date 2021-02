Ajakirjanik Neeme Raud: COVIDIga kohtumine on muudetud üsna lihtsaks

Neeme Raud tunnistab, et tõesti kardab päevaseid numbreid nähes nakatumist. «Eesti Vabariigis on COVIDIga kohtumine muudetud üsna lihtsaks, tundub mulle kohati,» kirjutab mees. Neeme sõnul puuduvad Eesti tänavatel peaaegu igasugused kohustuslikud reeglid. «Jumala eest, ei mingit PEAB!, sest see on inimõiguste ahistamine. Meil on nii targad inimesed, et saavad ise aru, olen kuulnud ise mitmelt intervjueeritud kõrgelt ametnikult,» tõdeb mees.

«Ei ole kahjuks EV inimesed maailma ilusaimad, õilsamad, vastutustundlikumad, ehkki Vabariigi aastapäeva eel me seda kuuleme!», kirjutab Neeme ja räägib loo eile aset leidnud juhtumist. Mees külastas Tallinnas Aia tänava Rimit, mille ukse peal seisis räsitud riietega naisterahvas, kes Neeme sõnul muudkui köhis ja aevastas.

Ühtäkki oli naine poes sees ja seisis mehe kõrval. «Vabandan, et hoiame distantsi ja et poe uksel on silt, et mask on kohustuslik. «Kuradi Covid-idioot, käi välja,» karjub ta mulle, «Kao mu eest ära»,» meenutab Neeme poes toimunut.

Naine jätkas üle poe karjumist, hüüdes, «Ma olen haige!». Naine siirdus mehe sõnul seejärel lahtise puu- ja köögivilja leti vahele, kus ta aevastamist jätkas. «Lähengi poest välja mina, mitte tema. Küsin turvamehelt ukse juures ka, et mis toimub. Ta vastab, et rahunege nüüd teie maha, meil ei ole mingeid kohustusi Eestis,» kirjeldab mees toimunut.

Neeme mõtles hetkeks Torontole, kus elab tema õde, ning kus trahvid küündivad lausa 750 tuhandeni. Lisaks trahvidele kontrollitakse sealsete inimeste dokumente ja reeglite rikkumisel võib ähvardada lausa vangistus. «Meetmed on nii ägedad, et inimesed saaksid aru, et tegemist on suure probleemiga,» teeb mees järeldusi.

Mees võrdleb olukorda Eestis ka Londoni omaga, kus peavad reisilt naasnud inimesed tasuma 2000 eurot. «Huvitav, kui meie pered, kelle lapsed ei saa praegu koolivaheajal ilma Egiptuse päikseta olla, peaksid koju jõudes veel välja tulistama 2000 eurot per person kohustuslikult ja olema lennuvälja hotellis 10 päeva, kas seda päikest on ikka nii vaja? Või on see eputamine, et meie pere ei saa ilma?», arutleb mees.

«Meil on haige - vabandust! - mutt poes, köhib ja aevastab ja me laiutame käsi. Rikkus tõesti tuju kohe terveks õhtuks ära,» kirjutab Neeme. Mees ei mõista, kas tema on millestki valesti aru saanud, või tõesti ei või üks «hull» sadu inimesi sundkarantiini saata. Neeme mõistab, et ei saada ja taheta sundmeetmeid kehtestada, kuid mehele on jäänud mulje, justkui tegu oleks meie masohismiga ja me tahamegi veel kuude viisi nõnda elada.

«Kahjuks aga, piisab vaid mõnest «hullust» ja kõik teised on sundvangistuses. Kaua veel me seda ringmängu «Kes aias?» mängime. Selge see, et Covid on meil aias olemas. Või valetavad uudsed, kui jälle on hommikul nakatunute arv üks Euroopa kõrgemaid?», lõpetab mees on avameelse mõtteavalduse.