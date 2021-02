Mehhiko narkoparuni Joaquin «El Chapo» Guzman (63) kannab USAs eluaegset vangistust. Nüüd on seadusega pahuksis ka El Chapo kaunis abikaasa ja kahe lapse ema Emma Coronel Aispuro (31). Kes on see salapärane naine, kes kõigest 17-aastaselt kurikuulsa narkoparuniga abiellus?

Enne veel, kui kurikuulus El Chapo kohtas oma praeguseks 31-aastast abikaasat Emma Coronel Aispurat, oli Mehhiko narkoparuni armuelu üsna kirev ja traagiline.

EL CHAPO ARMUELU

2019. aastal USAs süüdi mõistetud ja Colorado range režiimiga vanglas eluaegset vangistust kandva El Chapo pärisnimi on Joaquin Guzman ning kuulujuttude kohaselt on ta voodist läbi käinud sajad naised alates prostituutidest lõpetades kõrgema kaliibri poliitikutega.

Samas teatakse Guzmani eraelu kohta vähe – räägitakse, et tal on 18 last seitsme erineva naisega. El Chapo esimene abikaasa oli Alejandrina María Salazar Hernández, kellega ta abiellus 1977. aastal. Neil on kolm ühist last. Möödunud aastal jäi El Chapo tütre pulmapeost, millest saad lugeda SIIT. 1980. aastal abiellus El Chapo Griselda Lopez Pereziga, temaga on mehel neli last.

Mehhiko narkoparun Joaquin «El Chapo» Guzman 2016. aastal. FOTO: HENRY ROMERO/REUTERS/Scanpix

Järgmiseks seostati El Chapot naistega, kelle saatus ei olnud eriti helge. Pangatöötaja Estela Pena lükkas väidetavalt narkoparuni lähenemiskatsed tagasi, seejärel naine rööviti ja vägistati. Kuulujuttude kohaselt Pena lõpuks abiellus El Chapoga, kuid tänaseks pole tema kohta midagi kuulda olnud. Arvatakse, et ta tapeti.

El Chapo sai oma esimese vanglakaristuse 1993. aastal. Vangis olles alustas narkoparun afääri kaasvangi Zulema Hernandezega. Naist tabas aga verine saatus – ta hukati eriti brutaalsel moel ning tapmise taga oli rivaalitsev gäng nimega Zetas. Nad mõrvasid naise natuke aega pärast tema vabanemist vanglast. Laipa rüvetati – naise rindadele ja tagumikule lõigati noaga Z-täht. Usutakse, et Zulema oli El Chapo elu armastus.

2001. aastal põgenes ta vanglast ja viis aastat hiljem kohtab ta Emma Coronel Aispurot.

SALAPÄRANE EMMA

Emma Coronel Aispuro sündis 3. juulil 1989. aastal USAs, California osariigis. Tal on USA ja Mehhiko kodakondsus. On teada, et Emma on õppinud ajakirjanikuks ja võitnu iludusvõistluse, vahendab BBC. Kaks aastat tagasi avaldas Emma oma isiklikul Facebookil pildi iludusvõistluselt ja lisas: «Issand, kuidas ma minevikku igatsen.» Kuulujuttude kohaselt polnud aga Emma iludusvõistluse võit aus ning väidetavalt on naise kroon El Chapo poolt ostetud. Noor naine oli selleks hetkeks narkoparunit juba kohanud.

Gosh, how I miss the past so much :( Posted by Emma Coronel Aispuro on Saturday, 2 February 2019

Kohtumine leidis aset 2006. aastal, kui Emma oli vaid 17-aastan ja El Chapo 49. Naise sõnul kohtas ta narkoparunit peol ja sellele järgnenud kuudel tekkis nende vahel vaikne suhe. Mõned kuud pärast kohtumist, kui Emma oli väidetavalt veel 17, paar abiellus, vahendab New York Times. Nende pulmapidu oli väga lihtne, kohal olid vaid perekond ja lähedased.

Neli aastat hiljem sündisid Emmale kaksikud, tütred Emali ja Maria. El Chapo pakkus, et tüdrukud võiksid sündida Californias, sest sel juhul on nad USA kodanikud. Kaks aastat tagasi, oma abikaasa kohtuistungi ajal, tunnistas naine sotsiaalmeedias, et tema tütred aitavad tal tugevana püsida.

These babies are what keep me strong. I'm so happy that they enjoyed themselves. Posted by Emma Coronel Aispuro on Saturday, 2 February 2019

Naise eraelust on üsna vähe teada. Sotsiaalmeedias on naise nimel justkui mitmeid kontosid, kuid Emma on väitnud, et ta ise ei halda ühtegi kontot, vahendab Mehhiko meediaväljaanne Milenio. Samas, kui justkui Emmale kuuluv Facebooki konto võib olla vale, siis naise nime kandev Instagrami konto on sinise linnukesega õigeks tunnistatud. Selle konto esimene foto pärineb 2020. aasta jaanuarist ning Emma naudib sellel talvemõnusid.

Aastaid meediat vältinud Emma keskendus oma abielu jooksul väidetavalt vaid laste kasvaamisele ja õppis ajakirjandust. Teatakse, et ta on lasknud oma välimust ilulõikuste ja -protseduuridega muuta, vahendab Rolling Stones. Ta on ennast reklaaminud kui väikelinna tüdruk, kes on elus kaugele jõudnud või kui lihtne talumehe tütar, kellest sai pühendunud naine ja ema. Ta armastab moodi, kannab tihti tuntud moebrändide rõivaid ja aksessuaare.

Olgugi, et El Chapo on nende abielu ajal enamuse ajast jooksus olnud (ja nüüd vangis), ning paar on koos aega veetnud vähe, on Emmal abikaasa vastu tugevad tunded. «Järgnen talle kõikjale. Armastan teda. Ta on minu laste isa,» tõdes Emma 2017. aastal Los Angeles Timesile antud intervjuus.

Eriti ohtralt oli Emmat avalikkuses näha 2019. aastal, sest ta oli El Chapo kolm kuud kestnud kohtuistungil pea iga päev kohal. Vaatamata karmidele ülestunnistustele, sh väidetele, et El Chapo vägistas 13-aastaseid tüdrukuid, oli Emma lojaalne ja toetas oma abikaasat.

Kohtuistungil andis tunnistust ka üks El Chapo armuke Lucero Guadalupe Sanchez Lopez, kes kohtas meest 2010. aastal, vahendab Vice. 2011. aastal alustas El Chapo naisega afääri ja kuulduste kohaselt on narkoparun ka naise lapse isa. Lucero kirjeldas kaks aastat tagasi kohtus oma suhet El Chapoga kui midagi, millest tal ei olnud pääsu. Nutuse armukese ülestunnistuse ajal hakkas Emma aga kohtus hoopis naerma.

«Ma ei tunne oma abikaasat inimesena, keda nad proovivad kujutada, aga imetlen teda inimesena, keda kohtasin ja kellega abiellusin,» avaldas ta paar aastat tagasi oma abikaasale toetust.

Kohtus loeti ette ka sõnumid Emma ja El Chapo vahel, milles osades arutasid abikaasad omavahel kartelli elu probleeme, vahendab The Guardian. Ühes kurtis Emma, et politsei jälgib teda ja El Chapo soovitas naisel tavalist elu elada, teises sõnumis kinnitas Emma, et tal on relv. Kohtus loeti ette ka El Chapo sõnum oma naisele, kus ta kirjeldas oma pooleteise aasta vanust tütart kui kartmatu Kiki. «Ma annan talle AK-47, et ta saaks minuga hängida,» kirjutas El Chapo oma abikaasale.

Emma eitas kohtuistungi eel, et tal on olnud mingi seos El Chapo kuritegevuslike tegudega. Kohtus vastupidiseid tõendeid kuuldes ei teinud Emma teist nägugi ja eitas jätkuvalt, et tal on abikaasa narkoäriga midagi pistmist.

Mehhiko narkoparuni Joaquin «El Chapo» Guzmani abikaasa Emma Coronel Aispuro 2019. aasta veebruaris, abikaasa kohtuistungile minemas. FOTO: JUSTIN LANE/EPA/Scanpix

Siinkohal tuleks mainida, et kõiki El Chapo abikaasasid on mehe kuritegevusliku äriga seostatud. Naiste kodusid on läbi otsitud ja ka Emma seost on peetud üsna tõenäoliseks. Ajakirjanik, kes sai Emmalt 2016. aastal esimese intervjuu, aga usub, et El Chapo abikaasana pole noorel naisel lihtsalt teist võimalust, kui oma abikaasat kaitsta ja teda aidata.

«Emmat vaigistati aastaid. Arvan, et ta idi rääkima, selle intervjuu andma ja järgnenud intervjuud, kuid mitte sellepärast, et ta tahtis, vaid sellepärast, et ta (El Chapo - toim) küsis seda,» pakkus ajakirjanik.

Samas oli see just Emma, kes mängis väidetavalt tähtsat rolli plaanis, mille järel El Chapo teist korda vanglast põgenes. 2019. aastal pärast kohtuistungit, milles El Chapo kõigis süüdistustes süüdi mõisteti ja eluks ajaks vangi pisteti, arutleti meedias, kas ka Emma vastu esitatakse süüdistused.

Emma Coronel Aispuro võeti 22. veebruaril 2020 vagi alla. Teda süüdistatakse abikaasa El Chapo miljardeid väärt narkoäri juhtimises ja salakaubaveos. FOTO: /AP/Scanpix

Nüüd kaks aastat hiljem on vastus käes. 22. veebruaril, kui El Chapo abikaasa saabus Washingtonis asuvasse Dullese lennujaama, võeti Emma vahi alla. Justiitsministeeriumi teadaande kohaselt süüdistatakse Emmat kokaiini, heroiini, marihuaana ja metamfetamiini salakaubaveos Ühendriikidesse.