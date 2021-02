PILDID ⟩ Naine lõpetas ükskulmu ja vuntside hooldamise: mehed ju võivad!

Kopenhaagenis töötaval koolitajal Eldina Jaganjac il on siiber naistele kehtestatud ilustandarditest. Seepärast otsustas ta end jätta sama hoolitsemata, kui meeste puhul tavaline. Seda ikka selleks, et võimalike poissõprade seast «mädaõunad» eemaldada.

«Enne, kui ma oma ükskulmu välja lasin kasvada, tundsin, et on väga vähe valikuid kuidas naine välja peaks nägema,» meenitas Eldina. «Kui mees habet ei aja või kulme õhemaks ei kitku, ei märka ega kommenteeri keegi midagi.»

Eldina sõnul on see nii olnud juba peaaegu aasta. Loomulikult püüab see ka tähelepanu, sageli negatiivset. 31-aastase naise sõnul vahivad mõned teda nagu «tal oleks kolm pead». Vahel karjutakse talle avalikult, et ta oma kulme ja vuntse kitkuks.