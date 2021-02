FOTOD ⟩ Golfitäht Tiger Woods sattus raskesse liiklusõnnetusse

Woodsi agent andis teada, et Woods toimetati haiglasse operatsioonile. LA Timesi info kohaselt on Woodsi ühe jala pahkluu purunenud ning teisel jalal on kaks luumurdu.

Tiger Woods tuli sõidukist välja lõigata. FOTO: Etienne Laurent/EPA

TMZ teatas, et Woods kihutas hirmsa kiirusega hotellist golfiväljakule, kus tal seisis ees fotosessioon. Kõnealune golfiväljak asub ühe tunni autosõidu kaugusel hotellist, kui Woods lahkus hotellist vaid pool tundi enne pildistamise algust.

Tiger Woodsi auto lendas üle katuse Rancho Palos Verdes piikonnas, Californias. Fotol on Tiger Woods Genesis Invitational turniiril 2021. aasta veebruari esimesel poolel. FOTO: Javier Rojas/Zumapress.com

Hotellis filmiti parajasti teleseriaali, selles osalejad rääkisid TMZ-le, et Wood lahkus hotellist ilmeselgelt ärritunult ja põrkas hotellis ees peaaegu kokku seriaali tootmisjuhiga.

Ohtlik õnnetuspaik

Õnnetus juhtus teelõigul, mida šerifi teatel on peetud alati ohtlikuks. Auto kaldus vastassuunavööndisse, põrkas kokku kahe liiklusmärgiga ning keeras mitu korda üle katuse, kuni peatus lõpuks võsas.

FOTO: Marcio Jose Sanchez/AP/Scanpix

«Tõenäoliselt sõitis auto lubatust tunduvalt suurema kiirusega. Tee viib allamäge ja seal on juhtunud palju õnnetusi, selles pole midagi erilist. Imelik on see, et autoga pole enne teel väljasõitmist üritatud pidurdada, pidurdusjälgi pole,» teatas šerif.

FOTO: Mark J. Terrill/AP/Scanpix

Piirkonna tuletõrjeülem ütles, et Woods on raskelt vigastanud oma mõlemat jalga. Päästemeeskond pidi mehe autost välja lõikama.

Esimesena sündmuskohale jõudnund abišerif Carlos Gonzales kinnitas, et Woods ei suutnud omal jalgadel püsti seista, kuid oli siiski teadvusel. Gonzales lisas, et Woods istus juhiistmel.

«Tundus, et tal on oma vigastustest ükskõik, mis avariide puhul ei ole ebatavaline. Inimesed on šokiseisundis ja keskenduvad hoopis ebaolulistele asjadele,» lisas Gonzales.

FOTO: Niyi Fote/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Arvatakse, et golfilegendi päästis kinnitatud turvavöö.

Auto esiosa hävis täielikult ja turvapadjad olid lahti läinud. Õnneks oli auto sisemus jäi enam-vähem terveks, mis kaitses teda võimalike hullemate põrutuste ja vigastuste eest.

FOTO: Etienne Laurent/EPA/Scanpix

FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix