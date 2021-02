Noori mehi sureb nagu kärbseid: Katari 2022. aasta jalgpalli MMi varjutavad sünged arvud

Väljaande teatel on pärast seda, kui Katar kümme aastat tagasi jalgpalli MMi korraldusõiguse sai, Kataris surnud üle 6500 Indiast, Pakistanist, Nepalist, Bangladeshist ja Sri Lankast pärit töötaja.

Surmade arv põhineb erinevatest allikatest saadud ja kombineeritud andmetel. India, Bangladeshi, Nepali ja Sri Lanka andmetel suri Kataris aastatel 2011-2020 5927 nende töölist. Katari Pakistani saatkond teatas aastatel 2010–2020 824 surmast.

80 000 istekohaga staadioni ehitus uues linnas Lusailis, kus peaks toimuma MMi ava - ning finaalmatš 2019. aasta lõpus. FOTO: Hassan Ammar/AP

Nii on uuringu kohaselt Kataris igal nädalal surnud keskmiselt 12 nendest riikidest pärit töötajat. Võõrtöötajate tegelik hukkunute arv on tõenäoliselt suurem, sest suur osa töötajaid on Katari läinud ka näiteks Filipiinidelt ja Keeniast. Lisaks ei sisalda avaldatud numbrid 2020. aasta viimaste kuude andmeid.

Surmajuhtumeid on esinenud kogu riigis. Guardiani teatel rajatakse Katari seitse uut jalgpallistaadionit, uus lennujaam, uued teed ja uusi hotelle. Lisaks on Kataris juba pikka aega ehitatud täiesti uut linna Lusaili, kus peaks toimuma jalgpalli MMi finaalmatš.

Pärsia lahe töötajate õiguste spetsialist Nick McGeehan ütles The Guardianile, et kuigi surmasid ei registreerita elukutsete ega töökohtade põhiselt, on tõenäoliselt paljud töötajad surnud just maailmameistrivõistluste jaoks mõeldud ehitistel.

Võõrtöölised Lusaili staadioni ehitusel. FOTO: Adam Davy/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Väga suur osa välistöötajatest, kes on surnud alates 2011. aastast, viibisid riigis seetõttu, et riik sai maailmameistrivõistluste korraldusõiguse,» ütles McGeehan.

Guardiani andmetel on Kataris umbes kaks miljonit võõrtöölist ja töötajad on suures osas noored. Norra Amnesty peasekretär John Peder Egenæs ütles NRK-le, et töötajad on suures osas noored mehed.

«Oleme juba ammu teadnud, et Katari võõrtööliste hulgas on olnud palju surmajuhtumeid. Näidud on väga kõrged, arvestades, et tegemist on peamiselt suhteliselt noorte meestega, kes on enne tööle võtmist sageli ka tervisekontrolli läbinud,» ütles Egenæs.