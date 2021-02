VIDEO ⟩ Verine taplus NHLis: vastast hoolsalt klobinud Kanada hokitäht palus kohtunikul sekkuda

Lähtepositsioonid kakluseks olid juba eos ebavõrdsed. Foligno on NHLi karjääri jooksul osalenud rohkem kui kolmekümnes rusikalahingus, lisaks on mehel jääl kakluskogemust veel paarkümmend korda juunioriajast, OHLi liigast. Knõžovi jaoks oli see esimene tõsisem taplus NHLis.

Ta lisas, et austab venelast ning usub, et ka Knõžovi meeskonnakaaslased austavad noort Vene hokimeest.

«Minu meelest oli asi läbi pärast paari lööki, kuid see selleks. Eks ma olen ka ise klobi saanud. Leian, et see on austust väärt,» ütles 29-aastane Foligno.