KUMMALINE ⟩ Juutuuber nägi väidetavalt ette 2020. aastal lahkunud kuulsuste surma

Videod on kogunud sadu tuhandeid vaatamisi, kuid inimesed mõistavad, et kogu süsteem on klikkide peale ülesse ehitatud ja mingit tõepõhja kogu skeemil siiski pole. Mitmed vaatajad on läbi kamminud kogu kommentaariumi ja kiirelt sai selgeks, et vanu kommentaare aastatest 2017-2019 videote all ei leidu. Sellest saab järeldada, et videod olid algusaastatel privaatsed.