VAU! ⟩ Kunstnik Mattias Reinula tegi Kersti Kaljulaidile omapärase kingi

«Tunnen, et ma ei ole pärit siit planeedilt, pigem ufo kui inimene. Olen kusagilt mujalt, aga hetkel veel ei tea täpselt, kust. Aga ma tean, et mul on missioon, mida pean siin korda saatma, sellepärast olen ma siin on,» rääkis mees Elu24-le antud intervjuus.

Mattias tõdes, et tal on väga raske teiste inimestega samastuda, sest ta kunst näib inimestele üleloomulikuna. Mees rääkis, et paljud ta ideed pärinevad unenägudest ja suur osa ta kunstist valmib sellest, mis parasjagu saadaval on. «Mulle meeldib võtta argiseid materjale ja anda neile teine hingamine, tekstuur ja mõtlemine. Kui idee ise on originaalne, saab luua väga odavatest materjalidest midagi väga esinduslikku,» rääkis mees möödunud aastal.