Novak Djokovici isa: mu poeg purustab peagi kõik rekordid!

Djokovicile on suure slämmi tiitlite rekordi püüdmine muutunud kinnisideeks. Kõige selgemini avaldus see tema ütlustes inetu intsidendi ajal joonekohtunikuga US Openil: «Ta ei pea ju selle hoobi pärast haiglasse minema. Kas tõesti otsustate mulle määrata kaotuse sellises olukorras? Minu karjääri ja suure slämmi keskpunktis.»

Kuid nii Federer kui Nadal soovivad samuti tiitleid juurde võita, ent nemad suhtuvad asja vähemalt väliselt rahulikumalt ning ei võta pidevalt antud teemal sõna. Iseenesest pole selles ju midagi halba, et Djokovic soovib sportlike tulemuste poolest suurimaks saada. Aga ka järgmised ütlused viitavad isa Srdjani tõsisele kompleksile ja kibestumisele. Tundub uskumatu, et maailma esireketi isa ei suuda seda staatust kui õnnistusena võtta.

«Suurest kolmikust on Novak kõrvalseisja. Ta võitleb mitte ainult enda, vaid ka teiste mängijate eest, kes vaevalt ots otsaga kokku tulevad. Tal on selline kasvatus. Näete ju, kuidas ta vastaseid tervitab, kuidas suhtleb korraldajatega ja kui kenasti käitub mängu lõppedes nendega, keda ta võidab. Kas keegi teine teeb sama? Kuid millegipärast saab ta ausa mängu eest harva auhindu. Kas te teate, kui palju on neid Federeril? Viisteist! Kõik adekvaatsed inimesed armastavad Novakit. Kas olete mõelnud, miks ta võistleb just Hiinas kõige paremini? Novak tunneb, et teda seal siiralt armastatakse. Läänemaailmas jääb tal sellest vajaka,» vahendas Tennisnet.