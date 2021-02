Maailma kõige kogenumat vabavõitlejat võib oodata 70 aastat türmi

Väljaande Waterloo-Cedar Falls Courieri teatel lõi Fulton naist nii, et viimane viidi haiglasse. Vabavõitlejast vägivallatseja ähvardas naise tappa, kui too peaks politseile asjast sõnagi iitsatama.

Travis Fultonit võib pidada vabavõitlusajaloo kõige kogenumaks sportlaseks, sest vähemalt ametlikke kohtumisi on mehe nimel kõige rohkem. Fulton on võitnud 255 matši ning tal on kirjas 10 viiki ja 54 kaotust. Ta on võidelnud ka UFC-sarjas.