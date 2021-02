KURB! ⟩ Kanye West üritas väidetavalt maha müüa Kim Kardashianile ostetud ehted

«Viimase paari nädala jooksul üritas Kanye West maha müüa ehteid, mis ta oli soetanud kahelt kõige kallimalt juveliirilt,» rääkis allikas The Sunile . Siseallika sõnul teadsid Kanye sõbrad juba ammu, et lahutus on tulekul. Kanye soovis siiski väga kokku jääda, kui Kim oli abieluga selleks hetkeks juba lõpparve teinud.

«Kimi ja Kanye vahel pole mingit draamat. Naine on vaid pettunud, et nad ei suutnud jõuda lahendusele, kuidas abieluga jätkata,» kirjutas The People. Kim tunnistas, et tundis, et Kanye ei ole valmis vaeva nägema ja kompromisse looma. Paaril on abielust neli last, 7-aastane North, 5-aastane Saint, 2-aastane Chicago ja vaid 1-aastane Psalm. Paar üritab teadaolevalt laste nimel häid suhteid hoida ja lapsed üheskoos ülesse kasvatada.