PILDID JA VIDEO ⟩ Pakistanis asuvad politseinikud kurjategijaid jahtima uuel viisil

Rulluisuüksuse juht Farrukh Ali selgitas, et rulluisupolitseil on kitsastel tänavatel kergem jahtida mootorratastel ja rolleritel liikuvaid vargaid, teatab reuters.com.

«Otsime uusi viise tänavakuritegevusega võitlemiseks ja rulluisud on suurepärased abivahendid. Meie üksuses on nii mehi kui naisi,» selgitas Ali.

Ali lisas, et rulluisupolitsei ei saa Karachis igal pool töötada, kuna osad tänavad ja teed on halvas seisus ning seal on rulluiskudega sõitmine välistatud. Neisse paikadesse saavad minna politseinikud jalgsi.