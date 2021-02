UUED TUULED ⟩ Kas Mihkel Raud vahetas telekanalit?

« Mihkel Raud töötab meil stenaristina,» rääkis Elu24-le Tuuli Roosma . Uurisime ka Roosmalt, kas Mihkel Raua koostöö TV3-ga on lõppenud. «Ei koostöö TV3-ga ei ole lõppenud, see on neil omavahel kokku lepitud,» kinnitab Roosma. Mihkel Raualt meil paraku kommentaari saada ei õnnestunud.

Möödunud aasta sügisest juhib Mihkel Raud TV3 telesaadet «Duubel» ja mehel on TV3-ga seljataga pikk koostöö. Mees on varasemalt juhtinud ka intervjuusaadet «Kolmeraudne».

«Olen tõsiselt uhke, et Kanal 2 hakkab tegema ägedat ajakirjandust! Ja et nad on mind kampa võtnud!,» kirjutab Roosma Instagramis. Vinge stuudiokujunduse autor on Armin Kohlman. Lisaks kuuluvad telesaate tiimi ka Sander Allikmäe, Kaarel Kokemägi ja Sigrid Salutee. Esimene osa on eetris teisipäeval!