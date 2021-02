Kethi Uibomägi igatseb Gruusiat: võta vastutus selle viiruse eest ise!

«Ma väga loodan, et saame selle pandeemia kontrolli alla, aga see sõltub igast inimesest personaalselt!,» alustab Kethi Uibomägi postitust. Naise sõnul täiendas ta just enda maskivarusid, sest kangast maske peseb ta igapäev, kuid on ka hea, kui on varuks meditisiinilisi maske.

Kethi sõnul väldib ta suuremaid kohtumisi ja tõdeb, et ei ole üle kahe sõbraga korraga koos viibinud. «Tahan väga näha enda viimaseid nädalaid beebiootel õde ja tema vahvaid poegasid, aga hoiame kõikide turvalisuse huvides distantsi,» räägib Kethi vastutustundlikult.

Naise sõnul tegi ta kõik endast oleneva, et telesaadete salvestusel distantsi hoida. Samuti tõdes Kethi, et desinfitseerib pidevalt oma käsi ja muidugi telefoni, ning hoidis maski ees senikaua, kui vähegi võimalik. «Natukene on veel vaja vastu pidada ja end kokku võtta, palun teeme seda koos!,» innustab Kethi inimesi.

«Ma tahan väga oma kihlatu juurde Gruusiasse lennata, mitte puhkama, vaid oma teise koju, aga varsti see ei ole enam jälle võimalik, kui epideemia ei näita langust,» räägib Kethi kurvastusega. Kethi Uibomäe kihlatu on Gruusia päritolu selgeltnägija Anzor Odisharia.