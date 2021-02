Nõutu Rimi klienditeenindaja: kas tõesti jäin preemiast ilma, sest nõudsin inimeselt maski?

Kliendi poole pöördus Rimi klienditeenindaja, kes oli hädas inimeste korrale kutsumisega. Pisut endast väljas naine kurtis oma muret, millega ta igapäevaselt rinda pistma peab.

Naise sõnul on ta väsinud klientide noomimisest, et nad maski ette paneks. Teenindajal on hingel ka üks värske juhtum, kui palus maski ette panna mehel, kes hiljem teenindaja peale kaebas. Rimi töötaja sõnul olevat olnud klient nii pahane, et lubas firma lausa kohtusse kaevata. Naine tõdes, et ei piisanud isegi suusõnalisest vabandusest, vaid vajalik oli ka kirjalik vabandus. Lisaks rääkis naine, et jäi kaebuse tõttu ilma oma preemiast.

Pöördusime Rimi juhtkonna poole, et olukorda pisut valgustada. «Väga kahju, et töötaja pole selgitusi oma otseselt juhilt küsinud ning on olukorda ise tõlgendanud. Antud juhul on ta paraku asjast valesti aru saanud,» kirjutab Rimi avalike suhete juht Katrin Bats.

Elu24 avaldab kirja täismahus: