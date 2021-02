Rimi klienditeenindaja nukralt: kas tõesti jäin preemiast ilma, sest nõudsin inimeselt maski?

Silmnähtavalt endast väljas naise sõnul peab ta iga päeva klientidele meelde tuletama, et nad maski ette paneks. «Turvamehed ja politsei pööravad sellele tähelepanu, kuid ka neil ei ole ju õigust seda nõuda,» tõdeb ta ja tunnistab, et tema jõud ei käi neist lihtsalt üle.

Teenindajal oli hingel ka üks värske juhtum, mis lõppes üsna inetult. Sõnelus tekkis ühe ameeriklasega, kes ärritus palve peale mask ette panna. Mees rõhus oma õigusele ja vahejuhtum kiskus tuliseks.

Klienditeenindaja sõnul ärritus välismaalane nii palju, et lubas firma kohtusse kaevata. Naine rääkis, et suusõnalisest vabandusest ei piisanud ning klient nõudis, et tema ees ka kirjalikult vabandataks. Ta lisas, et jäi ka preemiast ilma ning pakkus, et selle põhjuseks oligi sõnelus maskivastasega.

«Väga kahju, et töötaja pole selgitusi oma otseselt juhilt küsinud ning on olukorda ise tõlgendanud. Antud juhul on ta paraku asjast valesti aru saanud,» kommenteeris Rimi avalike suhete juht Katrin Bats.